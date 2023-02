Alexandre Santos distinguido como melhor treinador da época 2021/22

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador português Alexandre Santos foi esta segunda-feira distinguido como o melhor da época 2021/2022 em Angola, após bater na concorrência o compatriota Pedro Gonçalves, selecionador angolano de futebol, e do angolano João Mbelele, do Santa Rita de Cássia.



A mais alta distinção do futebol angolano, que decorreu pelo segundo ano consecutivo, foi atribuída durante a gala "Claque Magazine Awards".

Na época 2021/2022, Alexandre Santos devolveu o título de campeão angolano ao Petro de Luanda, doze anos depois, e levou ainda 'os petrolíferos' a alcançar inéditas meias-finais da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol.

Na gala que distinguiu e homenageou, igualmente, comentadores e dirigentes desportivos, o defesa central português Pedro Pinto, do Petro de Luanda, também foi premiado.

O avançado brasileiro, também do Petro de Luanda, Tiago Azulão, venceu o prémio de melhor jogador da época, após superar a concorrência dos colegas Kinito e Soares, ambos defesas do Petro de Luanda.

Tiago Azulão foi o melhor marcador do Girabola, com 21 golos, e foi o segundo melhor marcador da Liga dos Clubes Campeões Africanos em Futebol, com quatro golos.

- Lista de Vencedores:

Melhor jogador do Ano: Tiago Azulão (Petro de Luanda)

Jogador Revelação: Gilberto (Petro de Luanda)

Avançados: Julinho (Interclube) e Tiago Azulão (Petro de Luanda)

Ala-esquerdo: Mano Calesso (Interclube)

Ala-direito: Jared (Petro de Luanda)

Médio-centro: Paty (Interclube)

Trinco: Soares (Petro de Luanda),

Centrais: Bobo (1.º de Agosto) e Pedro Pinto (Petro de Luanda)

Lateral-esquerdo: To Carneiro (Petro de Luanda)

Lateral-direito: Eddie Afonso (Petro de Luanda)

Guarda-redes: Neblú (1.º de Agosto)

Jogador mais popular: Kinito (Petro de Luanda)

Jogador na diáspora: Hugo Marques

Árbitro: José Álvaro (categoria internacional)

Assistentes: Ivanildo Lopes

Melhor treinador: Alexandre Santos (Petro de Luanda)

Dirigente: Wilson Faria (Wiliete)

Comentador: Paulo Figueiredo

Para a categoria jogador de rua (peladeiro): mestre Lino

Futsal: Frank Brazão (Académica do Lobito)