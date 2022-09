Alexandre Santos e Paulo Torres decidem troféu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Petro de Luanda e Desportivo da Huíla abrem hoje a época oficial em Angola, defrontando-se no Estádio Mártires da Canhala, no Huambo, na decisão da Supertaça. Frente a frente estarão dois treinadores lusos: Alexandre Santos, de 45 anos, que procura novo troféu após conquistar o Girabola e a Taça de Angola em 2021/22, e Paulo Torres, de 50 anos, novo timoneiro do Desportivo, finalista vencido da Taça.

A turma da capital angolana é favorita, mas Alexandre Santos espera por um jogo difícil, embora o pensamento esteja apenas em vencer. "Entramos em todos os encontros com esta mentalidade. Mas não será, certamente, um jogo fácil", avisou. Já Paulo Torres ambiciona uma estreia auspiciosa. "Espero entrar pela porta grande. Vamos lutar com todas as armas diante de um adversário difícil", lembrou.