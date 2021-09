Alexandre Santos quer levar Petro de Luanda à vitória na estreia da Liga Africana

O treinador do Petro de Luanda, Alexandre Santos, manifestou esta sexta-feira a vontade de vencer o Fovu Club de Baham, dos Camarões, no jogo de apuramento para a fase de grupos da Liga africana de futebol, nos Camarões.

Durante a antevisão ao jogo da primeira mão, a disputar este domingo, no Estádio Omnisports, o treinador português disse tratar-se de um jogo importantíssimo.

"Desde o primeiro dia que comecei a trabalhar com os meus jogadores o foco foi preparar a equipa para estarmos no melhor estado possível e no melhor rendimento possível. Independentemente de ser uma primeira mão de uma eliminatória, é um jogo importantíssimo e temos de estar ao melhor nível. Estamos preparados para aquilo que é importante, que é ir buscar uma vitória nos Camarões" disse.

O treinador português reconheceu que a sua equipa parte para os Camarões com desvantagem competitiva, pelo facto de ter começado a preparar o jogo há duas semanas.

"A equipa adversária está num estado de rendimento e competitivo muito diferente do nosso, está a meio de uma época, já terminou a primeira fase, mas ainda assim não deixamos de estar preparados para o embate. Estamos praticamente a terminar a segunda semana de trabalho" referiu.

Outra preocupação de Alexandre Santos prende-se com o facto de o plantel dos angolanos do Petro de Luanda ainda não estar completo.

"Estamos a aguardar pelos jogadores que foram contratados, mas que ainda estão a tratar dos vistos, mas independentemente disso a equipa, durante a semana, trabalhou bem e focada no alcance do objetivo que passa pela vitória", finalizou.

O capitão do Petro de Luanda, Job, que falha o duelo devido a uma lesão, garantiu que o grupo de trabalho às ordens de Alexandre Santos está preparado para o desafio.

Para a mesma prova, o Sagrada Esperança, outro representante angolano nas taças africanas, defronta no sábado, no estádio dos Coqueiros, em Luanda, o FC Platinum do Zimbabwe.

Para a Taça da Confederação Africana, a segunda prova de futebol mais importante do continente a nível de clubes, o Interclube joga diante do Mafunzo FC de Zanzibar, na Tanzânia.

Para a mesma competição, o 1.º de Agosto está isento da etapa inicial.