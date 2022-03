Angola empata com Guiné Equatorial em jogo particular disputado em Rio Maior

A seleção angolana de futebol, treinada pelo português Pedro Gonçalves, empatou esta terça-feira 0-0 com a Guiné Equatorial, em jogo particular disputado no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.

Depois do triunfo sobre a Guiné-Bissau (3-2), os palancas negras fecharam com um nulo o estágio em terras lusas, com vista a preparar as eliminatórias da Taça das Nações Africanas (CAN) do próximo ano.

Este resultado permitiu à seleção treinada por Pedro Gonçalves vencer o torneio triangular em Portugal, já que a Guiné Equatorial tinha perdido com a Guiné-Bissau, por 3-0, na quinta-feira, em Óbidos.