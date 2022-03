Atletas e funcionários do 1.º de Agosto em greve por salários em atraso

Os atletas de futebol e basquetebol, e os funcionários do 1.º de Agosto anunciaram esta segunda-feira uma greve, em Luanda, devido aos vários meses de salários em atraso.

Os atletas estão há três meses sem receber, enquanto os funcionários estão há sete.

A equipa principal de futebol recusou-se hoje a treinar, na sequência da greve, o que obrigou a direção do clube angolano a reunir de emergência com os atletas e funcionários, que recusaram as propostas apresentadas pelo presidente do clube Carlos Hendrick.

O 1º de Agosto era o clube com salários mais altos no futebol angolano.

O clube afeto às Forças Armadas Angolanas é a segunda equipa com mais títulos nacionais no futebol angolano, totalizando 13 conquistas, e é também o clube mais eclético de África, com 16 modalidades.

No campeonato angolano de futebol, a equipa ocupa a terceira posição, com 44 pontos, menos 10 do que o líder Petro de Luanda, a equipa mais titulada, com 15 campeonatos ganhos.