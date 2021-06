Baixa de Cassange empata e ascende à 11ª posição do Girabola

A Baixa de Cassanje empatou (0-0) esta quinta-feira frente ao Sporting de Cabinda e ascendeu ao 11.º lugar do campeonato angolano, com 25 pontos, em jogo de atraso da 20.ª jornada.

A jornada fica completa em 3 de julho, quando o Bravos do Maquis defrontar o Kuando Kubango.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador da prova, com 14 golos, seguido por Dasfáa, do Interclube, com 11, e Mabululu, do 1º de Agosto, com 10.



Jogos da 20.ª jornada:

- Sábado, 15 mai:

Recreativo do Libolo - Ferrovia do Huambo, 1-0

Sagrada Esperança - Desportivo da Huila, 2-0

- Domingo, 16 mai:

Interclube - Petro de Luanda, 0-1

Recreativo da Caála - 1º de Agosto, 1-2

Wiliete de Benguela - Progresso do Sambizanga, 2-0

- Quarta-feira, 16 jun:

Santa Rita de Cássia - Académica do Lobito, 1-0

- Quinta-feira, 24 jun:

Baixa de Kassanje - Sporting de Cabinda, 0-0

- Sábado, 03 jul:

Bravos do Maquis - Kuando Kubango



Classificação:

1. Petro de Luanda, 57.

2. Sagrada Esperança, 55.

3. 1º de Agosto, 51.

4. Interclube, 40.

5. Bravos do Maquis, 40.

6. Recreativo da Caála, 38.

7. Williete de Benguela, 32

8. Desportivo da Huila, 30

9. Académica do Lobito, 29.

10. Recreativo do Libolo, 26.

11. Baixa de Cassanje, 24.

12. Progresso Sambizanga, 24.

13. Santa Rita de Cássia, 24.

14. Kuando Kubango, 24.

15. Sporting de Cabinda, 23.

16. Ferrovia do Huambo, 13.