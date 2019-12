Bravos do Maquis vence a sobe ao sexto lugar do Girabola

O Bravos do Maquis ascendeu este domingo à sexta posição do campeonato angolano, com 18 pontos, após vencer o Sporting de Cabinda por 1-0, em jogo da 13.ª jornada da prova.

O golo solitário dos maquizardes do Moxico, leste de Angola, foi apontando por Belito, aos 13 minutos, na transformação de um penálti.

Também este domingo, no seguimento da jornada, que abriu no sábado, o Cuando-Cubango FC venceu em casa o Progresso do Sambizanga por 3-0, com bis de Nandinho e golo de Nelito, resultado que coloca agora a equipa no nono lugar com 16 pontos.

No Huambo, sul de Angola, o Recreativo da Caála venceu por 1-0 o Desportivo da Huíla, enquanto o Santa Rita de Cássia empatou 0-0 com o Sagrada Esperança, da Lunda Norte.

A 13.ª jornada do Girabola, liderado pelo tetracampeão 1º de Agosto com 30 pontos, encerra apenas no próximo dia 15 de dezembro, quando os agostinos defrontarem a Académica do Lobito e o Petro de Luanda, vice-campão, jogar com o Recreativo do Libolo.

Ambas as equipas, 1º de Agosto e Petro de Luanda, estão envolvidas na fase grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos.

Jogos da 13.ª jornada:

Interclube - Williet de Benguela, 0-0.

1º de Maio de Benguela - Ferrovia do Huambo, 1-1.

Bravos do Maquis - Sporting de Cabinda, 1-0.

Cuando-Cubango FC - Progresso do Sambizanga, 3-0.

Recreativo da Caála - Desportivo da Huíla, 1-0.

Santa Rita de Cássia - Sagrada Esperança, 0-0.

Petro de Luanda - Recreativo do Libolo, adiado

1º de Agosto - Académica do Lobito, adiado

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 30 pontos.

2. Petro de Luanda, 29 pontos.

3. Académica do Lobito, 25.

4. Recreativo do Libolo, 24.

5. Desportivo da Huíla, 22.

6. Bravos do Maquis, 18.

7. Sporting de Cabinda, 17.

8. Williet de Benguela, 17.

9. Cuando-Cubango FC, 16.

10. Interclube, 16.

11. Recreativo da Caála, 14.

12. Sagrada Esperança, 14.

13. Progresso do Sambizanga, 12.

14. Ferroviário do Huambo, 10.

15. 1.º de Maio de Benguela, 7.

16. Santa Rita de Cássia FC, 7.