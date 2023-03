Bravos do Maquis vence Académica do Lobito e sobe ao 10.º lugar do Girabola

O Bravos do Maquis venceu este sábado por 3-0 na receção à Académica do Lobito e subiu ao 10.º lugar do campeonato angolano de futebol, em jogo em atraso da 18.ª jornada.

Na província angolana do Moxico, Jorginho, aos 37 minutos, Bernardo, aos 42, e Chonene, aos 87, marcaram os golos do encontro, que permitiu ao Bravos do Maquis somar 23 pontos, menos cinco do que a Académica do Lobito, que é sétima classificada do Girabola, com 28.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 18 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 12, Dago (1.º de Agosto), com nove, e Julinho (Interclube), com oito.

Resultados da 18.ª jornada:

- Sábado, 11 fevereiro:

Santa Rita de Cássia -- 1.º de Agosto, 0-1

- Domingo, 12 fevereiro:

Recreativo do Libolo -- Isaac de Benguela, 2-1

Desportivo da Huila -- Sporting de Cabinda, 2-1

Sporting de Benguela -- ASK Dragão do Uige, 1-1

Interclube -- Wiliete de Benguela, 2-1

- Quarta-feira, 1 março:

Desportivo da Lunda Sul -- Petro de Luanda, 1-2

- Sábado, 25 março:

Bravos do Maquis -- Académica do Lobito, 3-0

Folga: Sagrada Esperança

- Classificação:

1. Petro de Luanda, 47 pontos

2. 1.º de Agosto, 45

3. Interclube, 37

4. Sagrada Esperança, 37

5. Wiliete de Benguela, 31

6. Santa Rita de Cássia, 29

7. Académica do Lobito, 28

8. Recreativo do Libolo, 25

9. Desportivo da Huila, 24

10. Bravos do Maquis, 23

11. Desportivo da Lunda Sul, 21

12. Sporting de Cabinda, 20

13. Sporting de Benguela, 13

14. Isaac de Benguela, 12

15. ASK Dragão do Uige, 6