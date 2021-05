Bruno Vicente regressa a Angola para ser coordenador técnico do Petro de Luanda

Bruno Vicente vai voltar ao futebol angolano. O antigo diretor desportivo do Vilafranquense, de 43 anos, vai ser o novo coordenador técnico do Petro de Luanda. Depois de uma bem sucedida passagem pelo Recreativo do Libolo, onde conquistou quatro campeonatos em cinco temporadas, Bruno Vicente está de volta ao país lusofóno.





Em Luanda vai ter o objetivo de organizar e coordenar o futebol dos tricolores, que não conquistam o Girabola desde 2009. Bruno Vicente abraça o projeto com o objectivo de recuperar a mística de vitórias do clube. Tendo a organização e metodologia como pontos fortes, terá tarefa difícil neste primeiro ano, pois o Petro de Luanda ocupa o quarto lugar da tabela classificativa, a seis pontos do líder e grande rival, 1º de Agosto, de Paulo Duarte.