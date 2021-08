Bruno Vicente tenta contratar Alexandre Santos para o Petro de Luanda

O Petro de Luanda está a tentar levar a cabo a contratação de Alexandre Santos. O diretor-desportivo Bruno Vicente, que passou pelo Vilafranquense na 2ª Liga, reuniu com o treinador com o objetivo de convencer o técnico a rumar a Angola. Alexandre Santos está livre desde que deixou o Alverca na temporada transata.





Bruno Vicente assumiu funções no Petro de Luanda em maio e integrou a estrutura que conquistou a Taça de Angola. No campeonato, a formação da capital levou a cabo uma recuperação na tabela e terminou a prova no segundo posto. A estrutura vai sendo cada vez mais portuguesa depois das entradas de Fábio Santos (preparador físico), João Gavazzo Mendes (fisiologista), Jorge Pereira (fisioterapeuta) e Joaquim Valadinho (vídeoanalista).