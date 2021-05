Caála vence Progresso Sambizanga e sobe na tabela classificativa do Girabola

O Recreativo da Caála venceu esta segunda-feira o Progresso Sambizanga, equipa de formação de Pedro Mantorras, antigo jogador do Benfica, por 3-0, em jogo da 21.ª jornada do campeonato angolano de futebol, em Luanda.

Depó, aos 17 minutos, inaugurou o marcador, que viria a ser ampliado por Jó, aos 48 minutos, e selado por Pedro Tchuma, perto do fim da partida.

Com este triunfo, a Caála soma 31 pontos, na sexta posição, reduzindo para dois pontos a desvantagem pontual sobre o Interclube, de Ivo Campos, que ocupa a quinta posição, com 33.

Para a mesma ronda, os jogos entre a Académica do Lobito e o Interclube, e Kuando Kubango FC com o Recreativo do Libolo, de Paulo Duarte, foram adiados, sem data ainda prevista, devido à existência de casos positivos do novo coronavírus nos plantéis da Académica e do Kuando Kubango.

Na lista de melhores marcadores, Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o líder, como 10 golos, seguido por Das Faa, do Interclube, e Mabululu, do 1.º de Agosto, que têm nove golos cada.

Jogos da 21.ª jornada:

- Sábado, 22 mai:

Petro de Luanda - Williet de Benguela, 2-0

Sporting de Cabinda - Santa Rita de Cássia, 1-0

- Domingo, 23 mai:

1º de Agosto - Sagrada Esperança, 0-0

Ferrovia do Huambo - Baixa de Cassanje, 1-0

Desportivo da Huila - Bravos do Maquis, 1-1

- Segunda, 24 mai:

Progresso Sambizanga - Recreativo da Caála, 3-0

Jogos adiados sem data

Kuando Kubango FC - Recreativo do Libolo

Académica do Lobito - Interclube

Classificação:

1. 1º de Agosto, 47 pontos.

2. Sagrada Esperança, 45.

3. Petro de Luanda, 45.

4. Bravos do Maquis, 39.

5. Interclube, 33.

6. Recreativo da Caála, 31.

7. Académica do Lobito, 27.

8. Desportivo da Huila, 27.

9. Williete de Benguela, 24.

10. Progresso Sambizanga, 23.

11. Recreativo do Libolo, 23.

12. Sporting de Cabinda, 23.

13. Kuando Kubango, 19.

14. Baixa de Kassange, 15.

15. Santa Rita de Cássia, 14.

16. Ferrovia do Huambo, 12.