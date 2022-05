CAF autoriza jogos da seleção angolana no estádio 11 de Novembro após interdição

A Confederação Africana de Futebol (CAF) autorizou a realização de jogos da seleção angolana, orientada pelo treinador português Pedro Gonçalves, no estádio 11 de Novembro, seis meses após interdição por degradação, disse esta terça-feira a Federação Angola de Futebol.



O vice-presidente do Conselho Técnico da Federação Angolana de Futebol José Neves esclareceu que o aval é temporário e que depois da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), que se vai disputar nos meses de junho e julho, na Costa do Marfim, em 2023, o estádio voltará a ser interditado.

Em novembro de 2021, a CAF, excecionalmente, orientou a realização do jogo entre as seleções de Angola e do Egito, no mesmo recinto desportivo, de apuramento para o Mundial Qatar2022.