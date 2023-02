CAF chumba estádio da Tundavala na província de Huíla

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Confederação Africana de Futebol (CAF) 'chumbou' esta terça-feira o estádio da Tundavala, na província angolana da Huíla, devido ao mau estado de conservação, no âmbito da inspeção que efetua aos estádios angolanos.



Os inspetores recomendaram a realização urgente de obras de melhoria, que passam pela colocação de uma pista de tartan, a substituição de mosaicos em algumas zonas tidas como degradadas e de alguns canos nas casas de banho.

Solicitaram ainda obras de melhoria na zona de imprensa, entre outras recomendações, para que o recinto desportivo seja autorizado a voltar a receber jogos internacionais.

O diretor do gabinete da cultura, turismo, juventude e desportos da província angolana da Huila, Osvaldo Lunda, garantiu que as obras para a implantação da pista de tartan começaram há duas semanas, e prometeu que as orientações da CAF vão ser cumpridas.

O estádio da Tundavala foi construído em 2010, por altura da CAN2010 organizada por Angola.