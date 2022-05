Campeão Petro de Luanda treinado por Alexandre Santos empata no fecho do Girabola

O Petro de Luanda, campeão angolano, orientado pelo treinador português, Alexandre Santos, terminou este sábado o Girabola com 75 pontos, mercê do empate diante do Interclube (1-1), na 30.ª e última jornada.



Jorginho, aos 33 minutos, abriu o marcador para o Interclube, e Tiago Azulão, melhor marcador, com 21 golos, empatou, aos 90+2.

O Petro de Luanda alcançou o maior registo de pontos da história do campeonato angolano e, fruto da conquista do título, encaixou 24 milhões de Kwanzas (cerca de 533 mil euros).

Por seu lado, o Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, terminou o Girabola na nona posição, com 37 pontos, após empate (1-1) diante do Bravos do Maquis, quinto classificado, com 46, na província angolana do Cuanza Sul. O Bravos do Maquis adiantou-se no marcador aos 52 minutos, por intermédio de Buá, e os anfitriões restabeleceram a igualdade com um golo de Gogoró, pouco tempo depois.

O 1.º de Agosto venceu o Sagrada Esperança por 3-1 e terminou na segunda posição, com 61 pontos, e apurou-se para a próxima edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos.

Melono Dala, aos 23 minutos, Benarfa, aos 63, e Dago, aos 80, marcaram os golos, enquanto Vitoriano, ao minuto 27, marcou o golo solitário do Sagrada Esperança, que terminou em terceiro, com 60 pontos, e apurou-se para a Taça da Confederação Africana.

No jogo entre despromovidos, o Kabuscorp do Palanca goleou o Progresso do Sambizanga por 4-0, com golos de Chapa, aos 13 minutos, e Kuxixima, aos 57, 72 e 80.

Resultados da 30.ª jornada:

- Sábado, 28 maio:

Kabuscorp do Palanca -- Progresso do Sambizanga, 4-0

Recreativo do Libolo -- Bravos do Maquis, 1-1

1.º de Agosto -- Sagrada Esperança, 3-1

Interclube -- Petro de Luanda, 1-1

- Domingo, 29 maio:

Recreativo da Caála -- Académica do Lobito

Desportivo da Huila -- Wiliete de Benguela

Cuando Cubango FC -- Sporting de Benguela

Adiado

Desportivo da Luanda Sul -- Sporting de Cabinda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 75 pontos.

2. 1.º de Agosto, 61.

3. Sagrada Esperança, 60.

4. Interclube, 50.

5. Bravos do Maquis, 46.

6. Desportivo da Huila, 42.

7. Académica do Lobito, 40.

8. Recreativo da Caála, 39.

9. Recreativo do Libolo, 37.

10. Wiliete de Benguela, 34.

11. Cuando Cubango FC, 33.

12. Sporting de Cabinda, 32.

13. Desportivo da Lunda Sul, 31.

14. Kabuscorp do Palanca, 20.

15. Progresso do Sambizanga, 19.

16. Sporting de Benguela, 9.