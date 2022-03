Desportivo da Huila bate Cuando Cubango FC e ascende à 5.ª posição do Girabola

O Desportivo da Huila venceu este domingo o Cuando Cubango FC por 2-0, em jogo da 23ª jornada do campeonato angolano, e ascendeu à quinta posição, com 34 pontos.

Tchutchu, aos dois minutos, e Nandinho, aos 11', foram os autores dos golos.

Em Luanda, o Progresso do Sambizanga e o Sporting de Benguela empataram (2-2).



Kibeixa, aos 71 minutos, e Jorge, aos 90'+4, marcaram os golos do Progresso do Sambizanga, enquanto, Cebola, aos 49', e Cabila, aos 52', marcaram para os anfitriões.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 15.

Resultados da 23.ª jornada:

- Quarta-feira, 02 mar:

Petro de Luanda - Wiliete de Benguela, 3-0

- Quarta-feira, 16 mar:

Recreativo do Libolo - Sagrada Esperança, 0-2

- Sábado, 19 mar:

Bravos do Maquis - Interclube, 0-0

Sporting de Cabinda - Académica do Lobito, 1-1

Kabuscorp do Palanca - Recreativo da Caála, 0-0

- Domingo, 20 mar:

Desportivo da Huila - Cuando Cubango, 2-0

Progresso do Sambizanga - Sporting de Benguela, 2-2



Adiado sem data

Desportivo da Lunda Sul - 1º de Agosto

Classificação:

1. Petro de Luanda, 54 pontos

2. Sagrada Esperança, 50

3. 1.º de Agosto, 44

4. Interclube, 36

5. Desportivo da Huila, 34

6. Recreativo do Libolo, 31

7. Académica do Lobito, 31

8. Recreativo da Caála, 31

9. Wiliete de Benguela, 30

10. Bravos do Maquis, 30

11. Sporting de Cabinda, 27

12. Cuando Cubango FC, 26

13. Desportivo da Lunda Sul, 22

14. Progresso do Sambizanga, 16

15. Kabuscorp do Palanca, 12

16. Sporting de Benguela, 8