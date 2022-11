Desportivo da Huila de Paulo Torres bate o segundo classificado do Girabola

O Desportivo da Huila, orientado pelo português Paulo Torres, venceu em casa o Wiliete por 1-0, num jogo da 9.ª jornada do Girabola. Adó Pena, aos 46', marcou o único golo do encontro.Um triunfo categórico, na medida em que o Wiliete é o segundo classificado do campeonato angolano. Quanto ao Desportivo da Huila, está no 8.º posto, com 11 pontos em 8 jogos disputados.