Desportivo da Huila de Paulo Torres derrota Cuando Cubango e ascende a 6.º do Girabola

O Desportivo da Huila, orientado pelo treinador português Paulo Torres, venceu este domingo o Cuando Cubango FC por 1-0, em jogo da 11.ª jornada, e ascendeu a sexto do campeonato angolano de futebol.

O golo da vitória da equipa do técnico português, que soma 15 pontos, foi marcado por Tobias, aos 81 minutos.

O Sagrada Esperança, por sua vez, venceu o Sporting de Benguela por 4-0, e ascendeu a segundo do campeonato angolano de futebol, com 24 pontos, e está a quatro do líder Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos.

Deco, aos quatro minutos, Celso, aos 45', Cachi, aos 69', e Jorge, aos 90'+3, marcaram os golos.

O Wiliete de Benguela, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de encurtar a distância para o líder Petro de Luanda, que tem 28 pontos, ao empatar diante do Sporting de Cabinda por 1-1.

Bolay, aos 28 minutos, abriu o marcador para o Sporting, e Naigel, aos 46, restabeleceu a igualdade, que permite ao Wiliete de Benguela somar 24 pontos, os mesmos do segundo classificado.

No outro jogo, o 1.º de Agosto venceu o Isaac de Benguela, no reduto deste, por 3-2, e está em quinto, com 19 pontos.

Dago, aos 32', 57' e perto dos 90', marcou os golos, enquanto Quinho, aos 40', e, Patrício, minutos depois, marcaram a favor dos derrotados.

O Santa Rita de Cássia venceu o Desportivo da Lunda Sul por 1-0, após golo de Fofó, aos 36 minutos.

O avançado brasileiro do Petro de Luanda, Tiago Azulão, lidera a lista de artilheiros, com 11 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.

Resultados da 11.ª jornada:

- Sábado, 03 dez:

Académica do Lobito-Petro de Luanda, 0-2

Interclube-Recreativo do Libolo, 3-0

Bravos do Maquis-ASK Dragão do Uige *

- Domingo, 04 dez:

Cuando Cubango FC-Desportivo da Huila, 0-1

Santa Rita de Cássia-Desportivo da Lunda Sul, 1-0

Sagrada Esperança-Sporting de Benguela, 4-0

Wiliete de Benguela-Sporting de Cabinda, 1-1

1.º de Agosto-Isaac de Benguela, 3-2

Classificação:

1. Petro de Luanda, 28 pontos

2. Sagrada Esperança, 24

3. Wiliete de Benguela, 24

4. Interclube, 21

5. 1.º de Agosto, 19

6. Desportivo da Huila, 15

7. Académica do Lobito, 15

8. Sporting de Cabinda, 14

9. Santa Rita de Cássia, 14

10. Cuando Cubango FC, 13

11. Recreativo do Libolo, 12

12. Desportivo da Lunda Sul, 9

13. Sporting de Benguela, 9

14. Bravos do Maquis, 9

15. Isaac de Benguela, 4

16. ASK Dragão do Uige, 3

* Não se realizou devido à ausência do ASK