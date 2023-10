Desportivo da Huíla de Paulo Torres entra a vencer no Girabola

Comandado pelo técnico português Paulo Torres, o Desportivo da Huíla entrou com o pé direito no Girabola, batendo nada menos do que o candidato ao título Interclube, orientado por Luís Gonçalves.Na primeira ronda da liga angolana, o emblema da cidade de Lubango recebeu e venceu a turma de Luanda, graças a um golo solitário anotado por Beibe, na transformação de uma grande penalidade."Atuámos com uma equipa quase toda nova. Temos nada menos do que sete elementos que acabaram de ser incluídos. Fizemos uma bela partida frente um tradicional candidato ao título, portanto este é um grande resultado para nós", disse a Record o treinador que está há 8 anos no futebol angolano.Refira-se que no próximo sábado, na jornada 2 do Girabola, o Desportivo jogará em Cabinda frente ao Sporting local.