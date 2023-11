Desportivo da Huíla de Paulo Torres na liderança do Girabola

O Desportivo da Huíla, orientado por Paulo Torres, foi este sábado a Cabinda vencer o Sporting local por dois golos sem resposta, colocando-se na frente da liga angolana.Com o Girabola na segunda jornada, o emblema do Lubango está agora na frente em igualdade pontual com o Sagrada Esperança e o Wiliete.A equipa comandada pelo técnico português vai agora ao terreno do Kabuscorp, no próximo dia 18.