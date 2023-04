Desportivo da Huila de Paulo Torres soma quinta derrota consecutiva no Girabola

O Desportivo da Huila, treinado pelo português Paulo Torres, somou este domingo a quinta derrota consecutiva no Girabola, ao perder diante do Wiliete de Benguela por 1-0, em jogo da 24.ª jornada do campeonato angolano de futebol.

Apado, aos três minutos, marcou o golo solitário do encontro, que agudizou a situação de Paulo Torres no comando da equipa, numa altura adeptos da equipa têm exigido à demissão do treinador luso, devido aos maus resultados.

Com esta derrota, o Desportivo da Huila é o 10.º colocado do Girabola, com 25 pontos.

O Santa Rita de Cássia e o Bravos do Maquis empataram 1-1, na província angolana do Uige, com golos de Lara, aos 28 minutos, a favor do Bravos do Maquis, enquanto Sebas, aos 90+2, evitou a derrota dos anfitriões.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a 'artilharia' do campeonato angolano de futebol, com 19 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 13, Dago (1º de Agosto), com nove, e Julinho (Interclube), com nove, a seis jornadas do fim da presente edição do Girabola.

Resultados da 24.ª jornada:

- Sábado, 08 abril:

Petro de Luanda -- Isaac de Benguela, 1-0

1.º de Agosto -- Sporting de Benguela, 5-1

Sporting de Cabinda -- Académica do Lobito, 1-0

Recreativo do Libolo -- Sagrada Esperança, 1-0

ASK Dragão do Uige -- Interclube, 2-2

- Domingo, 09 abril:

Santa Rita de Cássia -- Bravos do Maquis, 1-1

Wiliete de Benguela -- Desportivo da Huila, 1-0

Folga: Desportivo da Lunda Sul

- Classificação:

1. Petro de Luanda, 53 pontos

2. 1.º de Agosto, 51

3. Interclube, 42

4. Sagrada Esperança, 40

5. Wiliete de Benguela, 37

6. Santa Rita de Cássia, 32

7. Recreativo do Libolo, 28

8. Bravos do Maquis, 28

9. Académica do Lobito, 27

10. Desportivo da Huila, 25

11. Sporting de Cabinda, 23

12. Desportivo da Lunda Sul, 21

13. Isaac de Benguela, 15

14. Sporting de Benguela, 13

15. ASK Dragão do Uige, 7