Desportivo da Huíla derrota Sporting de Cabinda e sobe a sétimo no Girabola

O Desportivo da Huíla alcançou esta quinta-feira a sétima posição do campeonato angolano de futebol, com 23 pontos, após vencer por 1-0 o Sporting de Cabinda, em jogo de conclusão da 16.ª jornada da prova.

Bruno Miguel, aos 55 minutos, transformou em golo uma grande penalidade que garantiu a vitória da formação huilana.

O 1.º de Agosto, tetracampeão em título, treinado pelo português Paulo Duarte, lidera o Girabola 2020/21, com 39 pontos, mais um do que o Sagrada Esperança, segundo colocado.

Das Faa, do Interclube, Mabululu, do 1.º de Agosto, e Tiago Azulão e Picas, ambos do Petro de Luanda, são os melhores marcadores da competição, todos com sete golos.

A 18.ª jornada do campeonato angolano disputa-se no sábado e no domingo.