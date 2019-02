Desportivo da Huíla perde e 1.º de Agosto é campeão da primeira volta no Girabola

O Desportivo da Huíla perdeu no terreno do Sagrada Esperança (2-1) e entregou a liderança ao 1.º de Agosto, que bateu este domingo o Kabuscorp do Palanca (2-0), na 15.º e última jornada da primeira volta do campeonato angolano.Com estes dois resultados, os tricampeões angolanos terminam a primeira volta do Girabola com 30 pontos, mais dois do que o Desportivo da Huíla, que tem atrás de si o Petro de Luanda, com 27 e menos dois jogos, que recebeu e venceu na terça-feira o Progresso de Sambizanga por 3-0.O Petro de Luanda, aliás, joga hoje, em Argel, a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Confederação (CAF), contra o Hussein Dey, em jogo do agrupamento D, que inclui também o Zamalek (Egito) e o Gor Mahia (Quénia).Na 15.ª ronda do Girabola ficou por disputar o jogo entre o Saurimo FC e a Académica do Lobito, que foi adiado para data a anunciar.- Terça-feira, 29 jan:Petro de Luanda - Progresso do Sambizanga, 3-0- Sábado, 02 fev:Bravos do Maquis - Interclube de Luanda, 1-1Sagrada Esperança - Desportivo da Huíla, 2-1Sporting de Cabinda - Santa Rita de Cássia do Uíge, 1-1Recreativo do Libolo - Cuando Cubango FC, 3-1Saurimo FC - Académica do Lobito, (adiado)- Domingo, 03 fev:1.º de Agosto - Kabuscorp do Palanca 2-0Recreativo do Caála - Atlético Sport Aviação (ASA), 0-01. 1.º de Agosto, 30 pontos (menos um jogo)2. Desportivo da Huíla, 28 (menos um jogo)3. Petro de Luanda, 27 (menos dois jogos)4. Kabuscorp do Palanca, 255. Progresso do Sambizanga, 216. Bravos do Maquis, 207. Santa Rita do Uíge, 18 (menos um jogo). Sagrada Esperança, 18 (menos um jogo)9. Recreativo de Caála, 17. Interclube de Luanda, 1711. Sporting de Cabinda, 15. Atlético Sport Aviação (ASA) 1513. Académica do Lobito, 14 (menos dois jogos). Recreativo do Libolo, 14 (menos um jogo)15. Saurimo FC, 12 (menos um jogo)16. Cuando Cubango FC, 10