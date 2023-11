Desportivo da Huila sofre segunda derrota consecutiva no Girabola

O Desportivo da Huila, treinado pelo treinador português Paulo Torres, voltou esta quarta-feira a perder no campeonato angolano, pela segunda vez consecutiva, diante da Académica do Lobito, por 2-0, em jogo da quinta jornada.

Em jogo antecipado, devido ao envolvimento da Académica do Lobito nas competições africanas, os golos foram marcados por Samuel, aos 53 minutos, e Manucho, aos 70.

Com esta derrota, os pupilos do treinador luso caem para o quinto lugar na tabela, com seis pontos, menos um do que o Académica de Lobito, que é quarto.

Resultados da quinta jornada:

- Quarta-feira, 22 nov:

Académica do Lobito -- Desportivo da Huila, 2-0

- Sábado, 25 nov:

Wiliete de Benguela -- Kabuscorp do Palanca

1.º de Agosto -- Sporting de Cabinda

Santa Rita de Cássia -- Interclube

São Salvador do Zaire -- Recreativo do Libolo

Clube Recreativo União de Malanje -- Desportivo da Lunda Sul

Sagrada Esperança -- Petro de Luanda

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 9 pontos.

2. Petro de Luanda, 7

3. Wiliete de Benguela, 7

4. Académica do Lobito, 7

5. Desportivo da Huila, 6.

6. 1.º de Agosto, 5

7. Kabuscorp do Palanca, 4

8. Bravos do Maquis, 4

9. Desportivo da Lunda Sul, 4

10. São Salvador do Zaire, 3

11. Santa Rita de Cássia, 3

12. União de Malanje, 3

13. Interclube, 1

14. Sporting de Cabinda, 1

15. Recreativo do Libolo, 0