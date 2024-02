Desportivo da Lunda Sul bate a Académica do Lobito sobe ao 3.º lugar do campeonato angolano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Desportivo da Lunda Sul venceu esta terça-feira a Académica do Lobito, por 3-0, em jogo em atraso da 8.ª jornada, e subiu ao 3.º lugar do campeonato angolano de futebol.

Os golos do encontro foram todos marcados na primeira parte, com Mussa a 'bisar', aos 09 e 21 minutos, sendo que, pelo meio, Magrinho também contribuiu para o triunfo dos anfitriões, aos 13.

Mussa lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com sete golos, seguido por Benarfa (Kabuscorp do Palanca), que tem seis.

Resultados da oitava jornada:

- Quarta-feira, 13 dez:

Kabuscorp do Palanca-Santa Rita de Cássia, 2-0

- Sexta-feira, 15 dez:

Recreativo do Libolo-Petro de Luanda, 0-0

Interclube-Sagrada Esperança, 1-1

- Sábado, 16 dez:

Sporting de Cabinda-Clube Recreativo União de Malanje, 2-1

- Domingo, 17 dez:

Wiliete de Benguela-Bravos do Maquis, 1-0

Desportivo da Huila-1.º de Agosto, 1-1

- Terça-feira, 13 fev 2024:

Desportivo da Lunda Sul-Académica do Lobito, 3-0

Classificação:

1. Kabuscorp do Palanca, 21 pontos

2. Petro de Luanda, 20

3. Desportivo da Lunda Sul, 19

4. Sagrada Esperança, 17

5. Wiliete de Benguela, 17

6. 1.º de Agosto, 16

7. Desportivo da Huila, 13

8. Bravos do Maquis, 14

9. São Salvador do Zaire, 11

10. Académica do Lobito, 10

11. Interclube, 10

12. Clube Recreativo União de Malanje, 8

13. Santa Rita de Cássia, 8

14. Recreativo do Libolo, 7

15. Sporting de Cabinda, 5