Desportivo Huíla consolida liderança

O Desportivo da Huíla consolidou este sábado a liderança do campeonato de Angola, ao receber e vencer o Recreativo da Caála por 2-0, em jogo da 14.ª jornada, em que o Petro de Luanda subiu à vice-liderança.Com 28 pontos, a equipa da Huíla aumentou, para já, para quatro pontos a vantagem sobre o trio de perseguidores, composto por Petro de Luanda, que foi ao Lobito bater a Académica local por 2-1 e tem menos um jogo em relação ao líder, 1.º de Agosto, que defronta domingo o Cuando Cubango FC e também tem uma partida a menos, e o Kabuscorp do Palanca, que recebe no mesmo dia o sexto classificado, Bravos do Maquis.Nos outros jogos disputados este sábado, o Santa Rita de Cássia do Uíge venceu em casa o Saurimo FC por 1-0, resultado idêntico ao da vitória do Interclube de Luanda sobre o Sagrada Esperança.A jornada 14 começou sexta-feira, com o Progresso do Sambizanga a vencer por 1-0 o Recreativo do Libolo e a isolar-se na quinta posição, com 21 pontos, e termina domingo com os jogos ASA-Sporting de Cabinda, 1.º de Agosto-Cuando Cubango FC e Kabuscorp do Palanca-Bravos do Maquis.- Sexta-feira (25 jan):Progresso do Sambizanga - Recreativo do Libolo, 1-0- Sábado (26 jan):Académica do Lobito - Petro de Luanda, 1-2Santa Rita de Cássia do Uíge - Saurimo FC, 1-0Desportivo da Huíla - Recreativo da Caála, 2-0Interclube de Luanda - Sagrada Esperança, 1-0- Domingo (27 jan):ASA - Sporting de Cabinda1.º de Agosto - Cuando Cubango FCKabuscorp do Palanca - Bravos do Maquis1. Desportivo da Huíla, 28 (menos um jogo)2. Petro de Luanda, 24 (menos dois jogos). 1.º de Agosto, 24 pontos (menos dois jogos). Kabuscorp do Palanca, 24 (menos um jogo)5. Progresso do Sambizanga, 216. Bravos do Maquis, 18 (menos um jogo)7. Santa Rita do Uíge, 17 (menos um jogo)8. Recreativo de Caála, 16. Interclube de Luanda, 1610. Sagrada Esperança, 15 (menos um jogo)11. Académica do Lobito, 14 (menos um jogo). Sporting de Cabinda, 14 (menos um jogo)13. Saurimo FC, 1214. Recreativo do Libolo, 11 (menos um jogo). Atlético Sport Aviação (ASA) 11 (menos um jogo)16. Cuando Cubango FC, 10 (menos um jogo)