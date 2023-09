Escândalo em Angola: Petro suspenso por dois anos e Kabuscorp despromovido

A Federação Angolana de Futebol (FAF) suspendeu esta sexta-feira o Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, de toda atividade desportiva, por dois anos, por alegado envolvimento dos bicampeões angolanos em esquemas de corrupção.

O castigo é aplicado pelo "não cumprimento do dever de colaboração a que está adstrito com a FAF, no âmbito do processo disciplinar instaurado", lê-se no comunicado do organismo.

Em causa está um áudio divulgado nas redes sociais no qual o jogador do Petro Márcio Luvambo confirma que o emblema que representa pagou três milhões de kwanzas à Académica do Lobito para vencer o 1.º de Agosto, em jogo da Taça de Angola da época passada.

O Petro de Luanda venceu por 17 vezes o campeonato angolano de futebol, recorde do Girabola, incluindo as últimas duas edições, em ambas já sob o comando do português Alexandre Santos.

O órgão disciplinar na FAF puniu também o Kabuscorp do Palanca com a pena de descida de divisão, para o segundo escalão, também por corrupção, durante o apuramento para o Girabola, suspendendo o presidente do clube, Bento Kangamba, por quatro anos.

O treinador da Académica do Lobito, Agostinho Tramagal, foi castigado com quatro anos de suspensão, numa punição também por corrupção, após ter admitido a receção de um milhão de kwanzas.

Também o 1.º de Agosto foi multado em 2.000 kwanzas, por inobservância dos seus deveres com a FAF.

O jornalista Adolfo Manuel, da Rádio Nacional de Angola, é também visado no comunicado da FAF, por ter intermediado o ato de corrupção envolvendo o Kabuscorp e a Académica do Lobito, tendo os autos sido remetidos para as entidades reguladoras da profissão e para a sua entidade patronal.