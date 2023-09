«Estamos mal»: Alexandre Santos lamenta falta de ritmo competitivo do Petro de Luanda

O treinador português Alexandre Santos manifestou-se esta sexta-feira triste pela falta de jogos e ritmo competitivo dos bicampeões angolanos, a menos dois dias para o jogo decisivo diante da União Desportiva Songo de Moçambique.

O técnico disse que a equipa está mal do ponto de vista anímico, devido à suspensão de toda atividade desportiva por dois anos, na sequência da polémica sobre corrupção de que o clube angolano é alvo.

"Estamos mal. Uma equipa como o Petro só está bem quando ganha. Vamos tentar fazer o nosso melhor, mas garanto que não será fácil. O adversário vai procurar resolver a eliminatória no seu reduto com uma boa margem e o Petro tem que procurar ser inteligente ao longo dos 90 minutos", disse.

Afastou ainda qualquer possibilidade de os bicampeões angolanos serem favoritos no jogo deste domingo.

"Não somos favoritos nesta eliminatória, porque o nosso adversário já leva 18 jogos no seu campeonato", referiu.

O jogo da segunda mão vai ser disputado na próxima semana, em Luanda, e, em caso de vitória dos angolanos na eliminatória, será um regresso do Petro de Luanda à fase de grupos da competição africana.

Para a mesma competição, o 1º de Agosto, no mesmo dia, defronta na província angolana da Huila, o Al-Hilal, do Sudão.

Para a Taça da Confederação Africana, os angolanos do Sagrada Esperança jogam este sábado em Moçambique, diante do Ferroviário de Maputo, enquanto a Académica do Lobito desloca-se ao reduto do El Merriek, do Sudão.

A abertura da época futebolística em Angola estava prevista para o dia 3 do mês em curso, com a disputa da Supertaça entre o Petro de Luanda e Académica do Lobito, mas o jogo não aconteceu devido às sanções da Federação angolana a clubes angolanos devido a um caso de corrupção.