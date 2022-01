FAF intima Kabuscorp e Sagrada Esperança a pagar dívidas por quebra de contrato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Angolana de Futebol intimou este domingo o clube angolano Kabuscorp do Palanca a pagar, no prazo de 60 dias, uma dívida de 15,5 milhões de kwanzas (cerca de 24.900 euros) ao atleta Bráulio Dinis 'Nary', por incumprimento contratual.

Em comunicado, a FAF referiu que a sanção foi aplicada após o clube, sob a égide do empresário e político angolano Bento Kangamba, se recusar a responder à notificação enviada em 11 de outubro de 2021.

Nary vestiu a camisola do Kabuscorp em 2012 e marcou 11 golos em 21 jogos disputados.

Em 2019, o Kabuscorp do Palanca foi despromovido à terceira divisão do futebol angolano, após não honrar o pagamento da dívida ao internacional brasileiro Rivaldo, além do congolês Trèsor Mputu.

O clube angolano tem ainda dívidas por acertar com antigos jogadores e técnicos, como Romeu Filemón e o português Paulo Torres.

No mesmo comunicado, a Federação Angolana de Futebol intimou o Sagrada Esperança a pagar, igualmente por quebra de contrato, uma dívida ao seu ex-atleta Isaías Agostinho, avaliada em 1,226 milhões de kwanzas, após representar o clube em 2016 e 2017.