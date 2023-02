FAF sanciona Cuando Cubango com dois anos sem competir após desistência do Girabola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Angolana de Futebol suspendeu este sábado o Cuando Cubango FC, que ficará impedido de competir no Girabola durante dois anos, por desistir do campeonato angolano de futebol, devido a dificuldades financeiras.



Por outro lado, terá de pagar uma multa avaliada em dois milhões de Kwanzas (cerca de 3.700 euros).

Nos últimos anos, o clube angolano falhou alguns jogos do Girabola por falta de verbas para a deslocação da equipa em diversas províncias, bem como para fazer face às suas despesas, razão pela qual a comissão de gestão do clube anunciou, em 2022, que, caso não aparecesse solução financeira, a equipa desistira do campeonato angolano de futebol.

No Girabola, o Cuando Cubango desistiu na 10.ª posição, com 17 pontos.