Federação angolana anuncia retoma do Girabola na sexta-feira

A Federação Angolana de Futebol (FAF) anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que o Girabola vai retomar nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, com a disputa da 12.ª jornada.

A calendarização completa dos jogos vai ser publicada no comunicado semanal da FAF, incluindo o reajuste das partidas em atraso.

O campeonato angolano de futebol esteve parado devido à participação da seleção angolana na 34.ª edição da Taça das Nações Africanas, que decorre na Costa do Marfim.

Na competição africana de futebol, a seleção angolana foi eliminada, nos quartos de finais, pela Nigéria, de José Peseiro, após derrota por 1-0.

O Girabola é liderado pelo Kabuscorp do Palanca, com 21 pontos, seguido pelo Desportivo da Lunda Sul, com 19. Os bicampeões angolanos, Petro de Luanda, sob comando do treinador português Alexandre Santos, estão em terceiro, com 17.