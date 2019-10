Federação angolana multa equipa devido a ausência de ambulância no campo

A Federação Angolana de Futebol (FAF) multou o Progresso do Sambizanga com 1.000 dólares devido à ausência de uma ambulância no jogo que iria efetuar, no sábado passado, com o Desportivo da Huíla, para a oitava jornada.Em comunicado divulgado sexta-feira, o Conselho Técnico Desportivo da FAF refere que, apesar de o clube visitado ter feito diligências para ter a ambulância antes do início do jogo, "não deixa de ser censurável por ter reagido tarde ao atraso verificado pela ausência da ambulância".O jogo entre Progresso do Sambizanga-Desportivo da Huíla estava agendado para sábado passado, no estádio dos Coqueiros, em Luanda, e era referente a oitava jornada do campeonato angolano de futebol, tendo a FAF decidido, em acordo com as duas equipas, remarcar o jogo para uma data mais próxima possível.Segundo o Conselho Técnico Desportivo da FAF, o Progresso do Sambizanga deve pagar a multa dentro de 15 dias e se responsabilizar pelas despesas de deslocações do Desportivo da Huíla e da equipa de arbitragem.O 'Girabola' é liderado pelo 1º de Agosto, tetracampeão angolano em título, com 18 pontos.