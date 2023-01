Federação angolana promete responsabilizar criminalmente presidente de equipas que anunciem desistência do Girabola

O presidente do Conselho Técnico Desportivo da Federação Angolana de Futebol, José Neves, garantiu esta quinta-feira que o órgão reitor do futebol angolano vai responsabilizar criminalmente os presidentes de clubes que anunciarem a desistência do Girabola.



Para a próxima época desportiva, o responsável disse que somente vão jogar no campeonato angolano de futebol as equipas que provarem que têm capacidade financeira para fazer face as despesas inerentes à competição.

"Só vão participar do zonal de apuramento do Girabola 2023/24 as equipas que apresentarem capacidade financeira, fora isso não vão participar do sorteio" garantiu.

Várias são as equipas angolanas que ameaçaram desistir do campeonato angolano de futebol, por razões financeiras, após o arranque de cada época desportiva.