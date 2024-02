Federação garante que Pedro Gonçalves vai continuar no comando da seleção angolana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Angolana de Futebol (FAF) garantiu esta segunda-feira que o treinador português Pedro Gonçalves vai continuar no comando da seleção, após o técnico luso apurar os angolanos para os quartos de final da Taça das Nações Africanas.

A notícia foi avançada pelo presidente do órgão reitor do futebol angolano Artur Almeida e Silva que, em poucas palavras, não avançou detalhes.

"O Pedro Gonçalves vai manter-se no comando da seleção e o desafio seguinte é o Campeonato do Mundo em 2026" garantiu.

A decisão foi avançada após informações apontarem para a saída do treinador luso, que está em fim de contrato, depois da eliminação de Angola nos 'quartos' da CAN, que decorre na Costa do Marfim.

Na competição africana de futebol, a seleção angolana foi eliminada pela Nigéria, de José Peseiro, após derrota por 1-0.