Federação retira todos os pontos ao Ferrovia no campeonato angolano de futebol

A Federação Angolana de Futebol oficializou esta sexta-feira a retida de todos os pontos ao Ferrovia do Huambo no campeonato angolano de futebol, por falsificação de documentos do futebolista Alberto Xavier 'Vingumba'.

O Ferrovia, que já prometeu recorrer à FIFA da sanção imposta pelo organismo federativo, foi, igualmente, despromovido e suspenso por um ano.

Com a retirada dos pontos, a tabela classificativa sofreu alterações, embora isso não tenha afetado o topo da classificação, liderada pelo Petro de Luanda, a três jornadas do fim da presente edição da prova.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 63.

2. Sagrada Esperança, 61.

3. 1.º de Agosto, 54.

4. Bravos do Maquis, 50.

5. Interclube, 42.

6. Recreativo da Caála, 40.

7. Wiliete de Benguela, 37

8. Académica do Lobito, 36.

9. Desportivo da Huila, 31.

10. Baixa de Kassanje, 29.

11. Recreativo do Libolo, 28.

12. Cuando Cubango FC, 28.

13. Progresso Sambizanga, 28.

14. Sporting de Cabinda, 27.

15. Santa Rita de Cássia, 25.

16. Ferrovia do Huambo, 0.