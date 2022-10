FIFA disponibiliza meio milhão de euros à Federação Angolana para apoiar clubes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A FIFA entregou este sábado cerca de meio milhão de euros à Federação Angolana de Futebol (FAF) para apoiar os clubes e associações desportivas.



Trata-se da última tranche do apoio financeiro a clubes angolanos, no âmbito da pandemia da covid-19.

A FAF esclareceu que vão beneficiar das verbas, somente, os clubes e associações que apresentaram os relatórios dos gastos da primeira tranche, distribuída em 2020.

No total, com o apoio da FIFA para mitigar os constrangimentos causados pela pandemia da covid-19, a FAF, só com os clubes, tem gastos avaliados em 256 mil dólares, cerca de 260 mil euros.