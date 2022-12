Funcionários do 1.º de Agosto manifestam-se contra 16 meses de salários em atraso

Os funcionários e colaboradores do 1.º de Agosto, o clube mais eclético de Angola, manifestaram-se na segunda-feira, em Luanda, para exigir da direção do clube o pagamento de 16 meses de salários em atraso.



Com gritos e cartazes, acusaram a direção do clube de má gestão e, por isso, apelaram à demissão do presidente, o general Carlos Hendrick. "Somos funcionários do clube 1.° de Agosto. Queremos os nossos salários. Dezasseis meses é muito! Nós não somos culpados da má gestão do clube", gritavam.

Em nota, o 1.º de Agosto reconheceu a dívida e lamentou a situação. "Lamentamos profundamente o facto dos nossos funcionários e colaboradores terem créditos vencidos e a condição a que ficam sujeitos face a este quadro, pelo que temos vindo a trabalhar com o órgão de tutela (Ministério Angolano da Defesa) para reverter a situação atual" garante.