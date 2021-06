Girabola: Libolo de Paulo Torres empata frente à Baixa de Cassanje

O Recreativo do Libolo empatou este domingo 1-1 frente à Baixa de Cassanje, em jogo da 26.ª jornada do campeonato angolano de futebol, no regresso à competição após paragem de 20 dias, devido a casos positivos ao novo coronavírus.

A formação orientada pelo treinador português Paulo Torres inaugurou o marcador aos 59 minutos, por Liliano, e, quatro minutos depois, Rubson repôs a igualdade.

Com este empate, o Libolo ascende à 10.ª posição da classificação, com 27 pontos.

O Petro de Luanda recebeu e ganhou ao Sporting de Cabinda por 1-0 e regressou à liderança do Girabola, com 60 pontos, fruto do golo solitário apontado por Megue, aos 22 minutos.

O Wiliete de Benguela, por sua vez, recebeu e venceu o Desportivo da Huíla por 2-1, e reforçou o sétimo lugar, com 35 pontos.

João Vala, aos 36 minutos, e Zeca, aos 71, marcaram os golos dos benguelenses, ao passo que Emanuel, aos 44, reduziu para o Desportivo.

Já o Recreativo da Caála e o Kuando Kubango FC não foram além de um empate a um golo.

Nilton, do lado do Recreativo, abriu o marcador, aos 14 minutos, enquanto, Coxi, aos 90+1, restabeleceu a igualdade.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, comanda a lista dos marcadores, com 14 golos, seguido por Dasfáa, do Interclube, com 11, e Mabululu, do 1.º de Agosto, com 10.

Resultados da 26.ª jornada:

- Sábado, 26 jun:

Académica do Lobito - 1º de Agosto, 3-1

Sagrada Esperança - Interclube, 1-0

Progresso Sambizanga - Ferrovia do Huambo, 2-2

- Domingo, 27 jun:

Petro de Luanda - Sporting de Cabinda, 1-0

Baixa de Kassanje - Recreativo do Libolo, 1-1

Wiliete de Benguela - Desportivo da Huila, 2-1

Recreativo da Caála - Kuando Kubango FC, 1-1

- Quarta-feira, 07 jul:

Bravos do Maquis - Santa Rita de Cássia

Classificação:

1. Petro de Luanda, 60 pontos.

2. Sagrada Esperança, 58.

3. 1º de Agosto, 51.

4. Interclube, 40.

5. Bravos do Maquis, 40.

6. Recreativo da Caála, 39.

7. Wiliete de Benguela, 35

8. Académica do Lobito, 32.

9. Desportivo da Huila, 30.

10. Recreativo do Libolo, 27.

11. Baixa de Kassanje, 26.

12. Progresso Sambizanga, 25.

13. Santa Rita de Cássia, 24.

14. Sporting de Cabinda, 24.

15. Kuando Kubango FC, 24.

16. Ferrovia do Huambo, 14.