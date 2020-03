Girabola: Líder Petro de Luanda perde e desperdiça oportunidade de alargar vantagem

O Petro de Luanda, líder do campeonato angolano de futebol, desperdiçou esta quarta-feira a possibilidade de alargar para cinco pontos a vantagem para o 1.º de Agosto ao perder por 1-0 com o Desportivo da Huíla.

No jogo em atraso da 18.ª jornada do campeonato, que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, Mendes, aos 11 minutos, marcou o golo que garantiu a vitória dos huilanos.

Com este resultado, o Desportivo da Huíla consolida a quarta posição, agora com 37 pontos, enquanto o Petro de Luanda mantém a liderança do Girabola, com 50 pontos.

No próximo fim de semana, disputa-se a 24.ª jornada do campeonato.

O avançado brasileiro Tony, do Petro de Luanda, comanda a lista dos melhores marcadores do campeonato com 14 golos, seguido por Mabululu, do 1.º de Agosto, com 12 golos, e Yano, do Petro de Luanda, com menos um golo.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 50 pontos.

2. 1.º de Agosto, 48 pontos.

3. Bravos do Maquis, 40.

4. Desportivo da Huíla, 37.

5. Sagrada Esperança, 34.

6. Académica do Lobito, 33.

7. Recreativo do Libolo, 31.

8. Interclube, 27.

9. Williet de Benguela, 25.

10. Recreativo da Caála, 24.

11. Sporting de Cabinda, 21.

12. Ferroviário do Huambo, 19.

13. Progresso do Sambizanga, 18.

14. Cuando-Cubango FC, 16.

15. Santa Rita de Cássia FC, 13.

16. 1.º de Maio de Benguela, 0 (desclassificado).