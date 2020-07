Girabola regressa a 3 de outubro

O Girabola vai ser retomado no dia 3 de outubro, depois de ter sido adiado devido à pandemia de covid-19, anunciou, esta segunda-feira, a federação, que marcou o sorteio do 'Girabola' para o dia 29 de julho.

Em comunicado, a Federação Angolana de Futebol (FAF) dá conta das alterações das datas, assim como das recomendações sanitárias decorrentes da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Na semana passada, a FAF tinha anunciado o adiamento do recomeço da prova, sem data para o sorteio, agendado inicialmente para 08 de julho, devido ao aumento de casos da covid-19 no país, visando "salvaguardar o bem da vida".

De acordo com o comunicado assinado pelo secretário-geral, Rui Costa, o período de inscrições dos clubes, que teve início em 01 de julho, decorre até 28 de agosto, enquanto a vistoria aos campos vai realizar-se entre 20 de julho e 23 de agosto.

A reunião de concertação com os clubes está agendada para 20 de agosto.

Os clubes angolanos decidiram por unanimidade, em 30 de abril, anular o 'Girabola', interrompido em março devido a pandemia da covid-19, para "salvaguardar a saúde e os gastos avultados com os atletas, cujos contratos expiravam em maio".

A decisão dos clubes que militam no 'Girabola' foi apresentada durante uma reunião com a FAF, que analisou o interregno da competição após ter sido disputada a 25.ª jornada.

O campeonato angolano, então liderado pelo Petro de Luanda, com 54 pontos, mais três do que o 1.º de Agosto, tetracampeão em título e segundo colocado, foi suspenso em março, na sequência do decreto sobre o estado de emergência.

Para a época 2020/21, 16 equipas estão já confirmadas na prova, entre as quais o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos.

Angola, que vive desde 26 de maio em situação de calamidade pública, conta com 506 casos confirmados de covid-19, sendo 362 ativos, 118 recuperados e 26 mortos.