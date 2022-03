Girabola suspenso temporariamente devido a greve dos árbitros angolanos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Angolana de Futebol suspendeu esta quinta-feira, temporariamente, o Girabola, por falta de acordo com os árbitros, que anunciaram uma greve, a partir da 24.ª jornada, devido à falta de pagamento de prémios há quatro meses.

"Não havendo consenso e atendendo ao facto de a FAF não dispor de condições financeiras para satisfazer as exigências dos árbitros, é suspenso, de forma temporária, o Girabola2021/22", lê-se no comunicado.

A FAF deve aos árbitros e comissários aos jogos 150 milhões de kwanzas (cerca de 300 mil euros), relativos a prémios de jogo, transporte, alojamento e alimentação.

Pela primeira vez, o Girabola é paralisado devido a uma greve deste género, numa altura em que há a possibilidade de a presente edição ser cancelada, a sete jornadas do fim, com o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, na liderança, com 54 pontos, seguido pelo Sagrada Esperança, que tem 50.