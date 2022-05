Governo angolano repudia vandalismo após derrota do Petro de Luanda

O governo angolano repudiou esta segunda-feira os incidentes no estádio 11 de Novembro, após a derrota do Petro de Luanda com o Wydad Casablanca (3-1), na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões africanos de futebol.



O Ministério da Juventude e Desportos angolano disse que os adeptos arrancaram e arremessaram cadeiras para o relvado, garrafas e outros objetos contundentes.

"Assistimos com perplexidade e bastante preocupação ao comportamento pouco digno de alguns adeptos, que durante o jogo arrancaram bancos, arremessaram garrafas e vários objetos em direção ao recinto de jogo, marcaram pela negativa a organização da partida e, consequentemente, a imagem do país, isto numa altura em que a realização de jogos da maior prova de clubes da Confederação Africana de Futebol (CAF), em estádios angolanos, coloca Angola no centro das atenções dos amantes do desporto, em particular do futebol, no continente", lê-se numa nota.

O organismo ministerial disse aguardar uma eventual sanção da Confederação Africana de Futebol ao emblema angolano, na sequência dos atos de vandalismo praticados pelos adeptos.