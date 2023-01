Inácio Miguel rescinde com o Liepaja e assina pelo Petro de Luanda

Depois de meio ano na Letónia ao serviço do Liepaja, Inácio Miguel assinou contrato com o Petro de Luanda. O jogador, de 27 anos, prepara-se assim para viver a primeira experiência no país pelo qual é internacional.Apesar de ainda ter mais dois anos de contrato com o Liepaja, por quem apontou dois golos em 19 encontros, Inácio Miguel acertou a rescisão com o conjunto letão e assinou agora por um ano e meio com o atual líder do campeonato angolano, num negócio intermediado pelo empresário Mário Daniel.Em Portugal, Inácio Miguel, que pode também atuar como médio-defensivo, conta com passagens por Vila Real, Felgueiras, Sp. Braga B e Mafra. No estrangeiro representou ainda o Universitatea Cluj.