Interclube apresenta quatro reforços para a segunda volta do campeonato

O Interclube apresentou esta quinta-feira, em Luanda, os reforços Élber e Alberto Miguel 'Além', provenientes do Petro de Luanda, e Tchingani e Efraim do Rosário 'Kadima', que chegam do Sporting de Cabinda.







Élber vai reforçar a baliza da equipa do campeonato angolano de futebol, enquanto Alberto Miguel 'Além' é médio, Tchingani lateral esquerdo e Efraim do Rosário 'Kadima' ponta de lança.

Na ocasião, o presidente do Interclube, José Alexandre Canelas, prometeu que, na segunda volta do Girabola, o Interclube apresentar-se-á mais agressivo, mais lutador, com objetivo de alcançar os melhores resultados.

O treinador brasileiro Bento Bianchi referiu que os reforços vão permitir à equipa que orienta melhorar a sua posição na tabela classificativa

O Interclube é o quarto classificado, com 25 pontos.