Interclube de Ivo Campos empata e mantém-se na quarta posição do Girabola

O Interclube, orientado pelo português Ivo Campos, empatou esta quarta-feira sem golos diante do Bravos do Maquis, em jogo da 27.ª jornada do campeonato angolano, e mantém-se na quarta posição, com 41 pontos.

O Recreativo do Libolo, orientado pelo português Paulo Torres, empatou frente ao Santa Rita de Cássia, também a zeros, e permanece na 10.ª posição, com 28 pontos.

Na estreia de Filipe Nzanza, como técnico interino da equipa, o 1.º de Agosto regressou às vitórias, 3-0, sobre a Baixa de Cassanje, com golos de Moya, aos 33 e 50 minutos, e Mário, aos 43, e mantém-se na terceira posição com 54 pontos.

O Petro de Luanda, por sua vez, somou a 10.ª vitória consecutiva ao superar o Ferrovia do Huambo, 2-0, e reforçou a liderança, com 63 pontos, após golos de Tiago Azulão, aos 24 minutos, e Job, aos 83 minutos.

Já o Sagrada Esperança, segundo classificado, com 61 pontos, venceu o Wiliete de Benguela, 1-0, após golo de Lépua, aos 60 minutos.

A Académica do Lobito ganhou ao Sporting de Cabinda, 2-0, mercê dos golos apontados por Adi, aos 66, e Vladimiro, aos 88 minutos.

Na província angolana da Huila, o Desportivo da Huila e o Recreativo da Caála empataram, 0-0, e mantêm-se na sexta e nona posições, respetivamente.

Para a mesma ronda, o Cuando Cubango FC e o Progresso Sambizanga empataram 0-0.

Resultados da 27.ª jornada:

- Quarta-feira, 30 jun:

Ferrovia - Petro de Luanda, 0-2

Sagrada Esperança - Wiliete de Benguela, 1-0

Cuando Cubango - Progresso Sambizanga, 1-1

Bravos do Maquis - Interclube, 0-0

Sporting de Cabinda - Académica do Lobito, 0-2

Desportivo da Huila - Recreativo da Caála, 0-0

1.º de Agosto - Baixa de Cassanje, 3-0

Recreativo do Libolo - Santa Rita de Cássia, 0-0

Classificação:

1. Petro de Luanda, 63

2. Sagrada Esperança, 61.

3. 1.º de Agosto, 54

4. Interclube, 41.

5. Bravos do Maquis, 41.

6. Recreativo da Caála, 40.

7. Wiliete de Benguela, 35

8. Académica do Lobito, 35.

9. Desportivo da Huila, 31.

10. Recreativo do Libolo, 28.

11. Baixa de Kassanje, 26.

12. Progresso Sambizanga, 26.

13. Cuando Cubango FC, 25.

14. Santa Rita de Cássia, 25.

15. Sporting de Cabinda, 24.

16. Ferrovia do Huambo, 14.