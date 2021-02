Interclube de Ivo Campos empata e perde possibilidade de liderar Girabola

O Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, falhou este sábado o assalto à liderança provisória do campeonato angolano de futebol, ao empatar 0-0 diante do Recreativo do Libolo, na abertura da 13.ª jornada do Girabola.

O duelo de campeões e destaque da jornada decorreu no estádio de Calulo, província angolana do Cuanza Sul, um dia antes de a formação do Interclube comemorar 45 anos de existência.

Com este resultado, os polícias chegam aos 22 pontos e juntam-se ao Petro de Luanda na liderança da prova.

Também hoje, o Baixa de Cassange, caloiro da prova, venceu o Santa Rita de Cássia por 2-0. Mavambo foi o homem do jogo, ao apontar os dois golos dos malanjinos, aos 13 e 22 minutos, este de grande penalidade.

A jornada prossegue no domingo.