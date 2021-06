Interclube de Ivo Campos perde e atrasa-se na luta pelos lugares cimeiros do Girabola

O Interclube, comandado pelo português Ivo Campos, perdeu este domingo por 2-0, frente ao Desportivo da Huila, e mantém-se na quarta posição, com 40 pontos, em jogo da 25.ª jornada do campeonato angolano. Emanuel, aos 41 minutos, e, Mendes, quatro minutos depois, garantiram o triunfo do Desportivo da Huila.

Já o Petro de Luanda regressou à liderança da prova, com 57 pontos, mercê do triunfo sobre a Académica do Lobito, 1-0, após golo de Megue, aos 54 minutos, na província angolana de Benguela.

No dérbi da província angolana do Huambo, o Recreativo da Caála superou o Ferrovia, 2-1, com golos de Deco, no decorrer da primeira parte, e Nilton, aos 55 minutos, enquanto do lado contrário descontou Benvindo.

O Kuando Kubango FC e o Wiliete de Benguela não foram além do empate a zero.

Adiados foram os confrontos entre o Sporting de Cabinda e o Progresso Sambizanga, por ausência do Progresso, bem como o 1.º de Agosto, de Paulo Duarte, e Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, por razões de casos positivos do novo coronavírus no plantel do Libolo.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, comanda a lista de melhores marcadores com 14 golos, seguido por Dasfáa, do Interclube, com 11, e Mabululu, do 1º de Agosto, com 10.

Jogos da 25.ª jornada:

- Sábado, 19 jun:

Sagrada Esperança - Santa Rita, 2-0

Bravos do Maquis - Baixa de Cassanje, 0-1

- Domingo, 20 jun:

Académica do Lobito - Petro de Luanda, 0-1

Desportivo da Huila - Interclube, 2-0

Kuando Kubango - Williete de Benguela, 0-0

Ferrovia do Huambo - Caála da Caála, 1-2

Jogos adiados

Sporting de Cabinda - Progresso Sambizanga

1º de Agosto - Recreativo do Libolo

Classificação

1. Petro de Luanda, 57

2. Sagrada Esperança, 55

3. 1.º de Agosto, 51

4. Interclube, 40

5. Bravos do Maquis, 40

6. Recreativo da Caála, 38

7. Williete de Benguela, 32

8. Desportivo da Huila, 30

9. Académica do Lobito, 29

10. Recreativo do Libolo, 26

11. Progresso Sambizanga, 24

12. Santa Rita de Cássia, 24

13. Baixa de Cassanje, 24

14. Sporting de Cabinda, 23

15. Kuando Kubango, 23

16. Ferrovia do Huambo, 13