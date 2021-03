Interclube, de Ivo Campos, perde liderança do Girabola na secretaria

O Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, perdeu a liderança do campeonato angolano, após a Federação Angolana de Futebol (FAF) lhe ter averbado derrota 3-0 no jogo da 15.ª jornada por "falta de licenças originais".

Numa deliberação, assinada pelo secretário-geral da FAF em exercício e que a agência Lusa teve hoje acesso, o conselho técnico desportivo da FAF afirma que decidiu dar provimento ao protesto apresentado pelo Santa Rita de Cássia e, em consequência, atribuir derrota de 3-0 ao clube infrator em favor do protestante.

Com esta decisão, o Interclube caiu para a terceira posição, com 25 pontos, os mesmos do Petro de Luanda, na segunda posição, enquanto o Santa Rita de Cássia abandona o último posto do 'Girabola' e passa para penúltimo, com 12 pontos.

O jogo entre Santa Rita de Cássia e Interclube, referente a 15.ª e última jornada da primeira volta do campeonato, foi realizado no estádio 4 de Janeiro, província angolana do Uíje, e a equipa de Ivo Campos venceu em campo por 2-1.

No final deste jogo, realizado há uma semana, Nzolani Pedro, presidente do Santa Rita de Cássia, queixou-se, em declarações à imprensa, da atuação do árbitro e da falta de licenças do adversário.

Segundo a FAF, o Santa Rita de Cássia disputou a partida "sob protesto", pelo facto de o Interclube se ter apresentado ao jogo sem as licenças originais de todo o seu plantel, equipa técnica a dirigentes, tendo-se identificado apenas com "cópias das licenças provisórias".

A primeira volta do 'Girabola' terminou no fim de semana passado. Para acerto de calendário do campeonato, estão agendados para hoje três jogos.

Sporting de Cabinda - Baixa de Cassange (5.ª jornada)

Cuando-Cubango FC - 1º de Agosto (2.ª jornada)

Bravos do Maquis - Desportivo da Huíla (6.ª jornada)

Classificação:

1. Bravos do Maquis, 28 pontos.

2. Petro de Luanda, 25.

3. Interclube, 25.

4. Sagrada Esperança, 23.

5. Recreativo da Caála, 21.

6. 1º de Agosto, 19.

7. Ferrovia do Huambo, 19.

8. Cuando-Cubango FC, 17.

9. Académica do Lobito, 17.

10. Desportivo da Huíla, 14.

11. Baixa de Cassange, 14.

12. Williet de Benguela, 14.

13. Progresso do Sambizanga, 13.

14. Recreativo do Libolo, 12.

15. Santa Rita de Cássia, 12.

16. Sporting de Cabinda, 10.