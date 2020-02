Interclube de Ivo Campos, soma terceira vitória consecutiva no 'Girabola'

O Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, somou este sábado a terceira vitória consecutiva na segunda volta do campeonato angolano, após vencer o Santa Rita de Cássia por 3-1, em jogo da 18.ª jornada.

Com esta vitória, o Interclube sobe para a quinta posição da tabela classificativa com 29 pontos.

Paty, aos 42 minutos, Jared, aos 82, e Carlinhos, aos 87, foram os marcadores em serviço por parte do Interclube, enquanto Mafuta, aos 90+2, marcou o golo de 'honra' dos 'católicos' do Uíje.

Por seu lado, o Progresso do Sambizanga venceu hoje, em Calulo, o Recreativo do Libolo por 1-0, golo apontando por Júlio, aos 79 minutos.

A jornada prossegue no domingo, com três jogos, com destaque para o dérbi benguelense entre a Académica do Lobito e Williet de Benguela.

O jogo entre os Bravos do Maquis e a Ferrovia do Huambo, inicialmente previsto para hoje, foi adiado para domingo devido às fortes chuvas que caíram hoje na cidade do Luena, província angolana do Moxico.

1º de Agosto, líder a prova com 40 pontos, e Petro de Luanda, que terminaram hoje participação na Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol, não jogam neste fim de semana para 18.ª jornada do 'Girabola'.

Tony, avançado brasileiro do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato com 11 golos, seguido de Mabululu, do 1º de Agosto, com 10, e de Jó Paciência, do Sporting de Cabinda, com oito.

Jogos da 18.ª jornada:

- Sábado, 01 fev:

Recreativo do Libolo - Progresso do Sambizanga, 0-1.

Interclube - Santa Rita de Cássia, 3-1.

- Domingo, 02 fev:

Cuando-Cubango FC - Recreativo da Caála

Académica do Lobito - Williet de Benguela

Bravos do Maquis - Ferrovia do Huambo

- Adiados:

1º de Agosto - Sagrada Esperança

Petro de Luanda - Desportivo da Huíla

Sporting de Cabinda (Folga)

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 40 pontos ( menos um jogo).

2. Petro de Luanda, 39 pontos (menos um jogo).

3. Recreativo do Libolo, 31.

4. Bravos do Maquis, 29.

5. Interclube, 29.

6. Académica do Lobito, 28.

7. Desportivo da Huíla, 24 (menos um jogo).

8. Williet de Benguela, 22.

9. Sagrada Esperança, 20.

10. Sporting de Cabinda, 18.

11. Cuando-Cubango FC, 18.

12. Ferroviário do Huambo, 15.

13. Recreativo da Caála, 15.

14. Progresso do Sambizanga, 15 (menos um jogo).

15. Santa Rita de Cássia FC, 12.

16. 1º de Maio de Benguela, 0 (desclassificado).