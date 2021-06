Interclube, de Ivo Campos, vence e reforça quinto lugar do campeonato angolano de futebol

O Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, reforçou este domingo a quinta posição do campeonato angolano, com 39 pontos, após vencer o Ferrovia do Huambo, 2-0, em jogo da 23ª jornada.

Wilfried, aos 34 minutos, abriu o placard, sendo que, três minutos depois, Quintino ampliou o marcador.

O Petro de Luanda regressou à segunda posição, com 51 pontos, os mesmos do líder 1.º de Agosto, após vitória sobre o Progresso Sambizanga, 3-1, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

O brasileiro Tiago Azulão reforçou o estatuto de melhor marcador, após um hat-trick (10, 28 e 71 minutos), liderando a artilharia com 12 golos.

Do lado contrário, Julinho, aos 84 minutos, reduziu a desvantagem.

Na próxima jornada, terá lugar o clássico do futebol nacional entre o 1.º de Agosto e o Petro de Luanda.

Ainda este domingo, o Kuando Kubango e o Santa Rita de Cássia empataram, 0-0, mantendo-se ambas as equipas a um passo da despromoção, respetivamente na 13ª posição, com 20 pontos, e 14ª com 18.

Já a Baixa de Cassanje ganhou ao Desportivo da Huila, 1-0, após golo de Chimba, aos 62 minutos.

O duelo entre o Sagrada Esperança e o Recreativo do Libolo foi adiado devido à existência de casos positivos de covid-19 no plantel do Libolo, entre jogadores e membros da equipa técnica.

Jogos da 23.ª jornada:

- Sábado, 05 jun:

Académica do Lobito - Recreativo da Caála, 0-0

Sporting de Cabinda - Williet, 2-3

Bravos do Maquis -- 1.º de Agosto, 0-0

- Domingo, 06 jun:

Petro de Luanda - Progresso Sambizanga, 3-1

Ferrovia do Huambo - Interclube, 0-2

Kuando Kubango - Santa Rita de Cássia, 0-0

Desportivo da Huila - Baixa de Cassanje, 0-1

- Adiado:

Sagrada Esperança - Recreativo do Libolo

Classificação

1. 1.º de Agosto, 51.

2. Petro de Luanda, 51

3. Sagrada Esperança, 48.

4. Bravos do Maquis, 40.

5. Interclube, 39.

6. Recreativo da Caála, 32.

7. Williete de Benguela, 30

8. Académica do Lobito, 28.

9. Desportivo da Huila, 27.

10. Recreativo do Libolo, 26.

11. Progresso Sambizanga, 23.

12. Sporting de Cabinda, 23.

13.Baixa de Cassanje, 21.

14. Kuando Kubango, 20.

15. Santa Rita de Cássia, 19.

16. Ferrovia do Huambo, 12.