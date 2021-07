Interclube, de Ivo Campos, vence Kabuscorp e está na final da Taça de Angola

O Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, apurou-se esta quinta-feira para a final da Taça de Angola, fruto da vitória sobre o Kabuscorp, por 3-1.

Wilfreid, por duas vezes, e Dasfaa marcaram aos golos para o Inter ao passo que, Nelito e Amaro, reduziram a desvantagem.

Com essa vitória, Ivo Campos e pupilos têm a possibilidade de salvar a temporada desportiva.

Na outra meia-final, no dérbi do futebol angolano, o Petro de Luanda, mais uma vez, levou a melhor sobre 1º de Agosto, por 2-0, após ter vencido, em junho, o mesmo adversário, 3-0, em jogo da 24.ª jornada do campeonato angolano.

Maya, aos 16 minutos, e Yano, aos 86, garantiram a final para o Petro, que defronta na final o Interclube, em partida agendada para 24 de julho, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.